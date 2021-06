La Verità: "Con la Svizzera basta il Sassuolo: ottavi centrati"

"Con la Svizzera basta il Sassuolo: ottavi centrati" scrive La Verità in prima pagina quest'oggi. Altra bella vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini agli Europei. Come con la Turchia, l'Italia batte per 3-0 anche la Svizzera e strappa il pass per gli ottavi con un turno d'anticipo (è la prima Nazionale a riuscirci). Dopo il gol annullato a Chiellini, il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli colora una notte da sogno con due reti. Poi il tris di Ciro Immobile.