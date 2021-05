Tuttosport: "Allegri non sarà un manager all'inglese ma il ritorno alla Juve è da re"

Allegri, nella sua seconda avventura in bianconero, non sarà un manager all'inglese. Lo assicura l'edizione odierna di Tuttosport, che però precisa come il livornese inciderà in modo più profondo nella gestione della squadra e nell'impostazione del progetto tecnico, seppur non direttamente sul mercato, che sarà una prerogativa di Cherubini. Il tecnico - aggiunge il quotidiano - non ritiene imprescindibile Cristiano Ronaldo, ma se dovesse rimanere a Torino è pronto a sfruttarlo.