Tuttosport in apertura: "Juve: Mino, pensaci tu". Bianconeri su Kean e Pogba

"Juve: Mino, pensaci tu". Così in apertura l'edizione odierna di Tuttosport. Raiola è a Torino - spiega il quotidiano -: l'agente ha un ruolo fondamentale per definire le operazioni che possono riportare in bianconero Kean (che è un obiettivo anche dell'Inter) e Paul Pogba.

Roma - "Vai, Roma! Orgoglio d'Italia", si legge invece di spalla. Giallorossi in campo questa sera all'Olimpico nel ritorno dei quarti di Europa League contro l'Ajax: si parte dal due a uno ottenuto ad Amsterdam.

Torino - Più in basso c'è spazio anche per il mercato dei granata: "Belotti, clausola Europa", si legge. L'idea per il rinnovo del Gallo: coppe nel 2022 o cessione garantita, ipotizza il quotidiano.

Milan - "Ibra, un'altra grana", titola il quotidiano sempre di spalla. Il fuoriclasse rossonero possederebbe quote di una società di scommesse: se l'indiscrezione venisse confermata, lo svedese avrebbe violato il codice etico della FIFA.

Champions League - Spazio ai risultati di ieri in taglio basso: "Pep e Zizou: avanti!". Fuori ai quarti Dortmund e Liverpool. Già delineato il quadro delle semifinali: le due sfide saranno City-PSG e Real-Chelsea.