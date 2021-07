Tuttosport in apertura sulla Nazionale e su Berrettini: "Pazzi di voi"

"Pazzi di voi" scrive Tuttosport in apertura sulla Nazionale e su Berrettini. Doppia impresa in terra inglese: l'Italia di Mancini in finale agli Europei. Successo anche nel tennis con la storica semifinale conquistata da Matteo Berrettini. Giorni magici per lo sporti italiano. La Nazionale di Mancini vista da 20 milioni di italiani in tv. Un azzurro in semifinale a Wembley a 61 anni dall'ultima volta (Pietrangeli).

Europeo - Sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia in finale a Euro 2020. "Brexit? No, Kane" scrive nel taglio alto il quotidiano. Vittoria per 2-1 ai supplementari dell'Inghilterra contro la Danimarca. Domenica la finalissima a Wembley.

Allegri sorride - "Da Chiesa a CR7: è un EuroJuve": con quelli di Morata e Ramsey sono 11 i gol bianconeri: è record. Allegri sorride per le reti dei giocatori bianconeri agli Europei.

La presentazione - Prima da interista ieri per Simone Inzaghi. "Eriksen, ti aspetto". Spazio alle parole del nuovo allenatore dell'Inter. "Ottavi Champions e Scudetto" dice Simone Inzaghi.