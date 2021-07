Tuttosport in apertura sulla Nazionale: "Un'Italia d'oro"

"Un'Italia d'oro" scrive Tuttosport in apertura parlando della crescita del valore dei calciatori convocati da Roberto Mancini agli Europei. Euroboom, Azzurri alle stelle. Cresce il valore dei calciatori Azzurri: ora valgono 800 milioni! Le grandi prove dei ragazzi del Mancio agli Europei hanno aumentato il prezzo dei giocatori della nostra Nazionale.

Futuro CR7 - "Arriva l'agente di CR7": in settimana Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, sarà in Italia per risolvere i dubbi legati al futuro del campione portoghese, che ha ancora un anno di contratto con la Juve.

Mercato - "Belotti, c'è anche l'Atalanta": la Dea tenta il colpo in attacco e pensa al Gallo, in scadenza di contratto con il Torino tra un anno. "Inter, Raspadori subito: è pressing". Gli acciacchi di Sanchez preoccupano Marotta che tratta col Sassuolo. Spazio poi al mercato del Milan: "Stile Ajax: Ziyech con Tadic". Piace l'esterno marocchino del Chelsea, ex Ajax. I Lanceri intanto fanno muro per Tadic.