Tuttosport: "Inter, false partenze. E' un problema Scudetto"

"Inter, false partenze. E' un problema Scudetto" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi, soffermandosi sui problemi dei nerazzurri. L’Inter, per atteggiamento tattico o disattenzioni, ha finito per passare in svantaggio in ben sette delle sedici partite giocate, quasi il 50%; e in tre occasioni non è riuscita a rimontare, chiudendo una volta in parità (col Parma, da 0-2 a 2-2) e due volte perdente (con Milan e Sampdoria da 2-0 a 2-1). I ribaltoni sono arrivati con la Fiorentina (da 0-1 e 2-3, a 4-3), Torino (da 0-2 a 4-2), Cagliari (da 1-0 a 1-3) e Crotone (da 0-1 a 6-2). Rovescio della medaglia, ovviamente, il fatto che l’Inter sia la squadra della Seria A ad aver guadagnato più punti (13) da situazioni di svantaggio. Chiaro, però, che per rimanere in alto e puntare allo scudetto, c’è bisogno di maggiore regolarità.