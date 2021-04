Tuttosport: "Inter, lo Scudetto vale un miliardo. Così Zhang può alzare il prezzo del club"

La volata in vetta alla classifica di Serie A dell'Inter potrebbe produrre effetti significativi sulle vicende societarie del club. Le negoziazioni per la cessione delle quote (di minoranza o maggioranza) sono infatti congelate - si apprende da Tuttosport -, in attesa proprio del verdetto sullo Scudetto, che appare sempre più vicino. Questo rinvio è legato a due motivazioni principali: Steven Zhang, consapevole che nessuna proprietà straniera ha mai vinto in Italia, vuole vivere questo epilogo da presidente. E poi c'è l'aspetto prettamente economico, perché la conquista del titolo potrebbe far lievitare la valutazione del club, avvicinandola al miliardo che vuole Suning per cedere il comando: l'unica offerta formale sin qui fatta pervenire, quella del fondo inglese BC Partners, si è fermata a 800 milioni. Ma nelle ultime settimane, aggiunge il quotidiano, il baricentro dei possibili acquirenti si è spostato verso gli USA, complici soprattutto i legami oltreoceano di Lion Rock Capital, azionista al 31% dei nerazzurri.