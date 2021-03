Tuttosport: "Juve, Agnelli ha già confermato Pirlo ma il vero esame inizia ora"

"Juve, Agnelli ha già confermato Pirlo ma il vero esame inizia ora" Tuttosport. scrive Non è sbagliato pensare che il vero esame per Andrea Pirlo cominci adesso. Come accadde con Allegri, l'eliminazione in Champions non inciderà più di tanto. Dopo l'Ajax, subentrarono certe disfunzioni all'interno del gruppo che portarono all'allontanamento di Max. Ora Pirlo non può più sbagliare: solo l'uscita dalla zona Champions può generare dubbi. Il presidente Agnelli intanto ha ribadito al tecnico la sua fiducia, a patto che da qui alla fine della stagione emergano una serie di cose.