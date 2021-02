Tuttosport: "Juve giovane e inesperta. Pirlo deve scuoterla per ritrovare la ferocia"

Su Tuttosport si analizza la sconfitta della Juve in casa del Porto. "Juve giovane e inesperta. Pirlo deve scuoterla per ritrovare la ferocia" scrive il quotidiano. La Juve impaurita scesa in campo al Do Dragao era una squadra imbottita di ragazzini che hanno poca esperienza in Europa, scelta voluta dalla società per ringiovanire la rosa. E lo scotto con i giovani è inevitabile. Il rischio è che ogni tanto non sappiano cosa fare. La concentrazione dei bianconeri però non è stata sempre il massimo, sin da inizio stagione, ed è possibile che Pirlo debba rivedere qualcosa sotto questo aspetto. La Juve ha bisogno di una scossa morale per riprendere la corsa in campionato e anche in Champions. Pirlo deve scuotere i suoi, far ritrovare l'antica ferocia alla sua Juve: serve un cambio di marcia da parte del gruppo.