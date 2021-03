Tuttosport: "Milan, formazione appesa a Ibrahimovic. Si decide nella rifinitura"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Milan, formazione appesa a Ibrahimovic. Si decide nella rifinitura". Il ritorno in gruppo dello svedese è un'ottima notizia, ma non gioca una gara ufficiale dal 28 febbraio ed il suo minutaggio è limitato. La gestione passa anche dai recuperi di Rebic e Leao che hanno svolto un lavoro parziale. Il croato, che non sarà a disposizione contro la Fiorentina, ha accusato qualche fastidio, il portoghese ha noie muscolari e farà oggi il test decisivo. L'ultimo allenamento sarà decisivo per capire se Ibrahimovic sarà titolare o meno.