Tuttosport: "Per la Juventus Cagliari è zona rossa. Scorie champions e rossoblù in crescita"

La Sardegna per la Juventus rappresenta sempre una zona rossa, scrive Tuttosport. L'eliminazione dalla Champions è stata un brutto colpo, ma Andrea Pirlo e i suoi giocatori devono riuscire a smaltire la delusione e presentarsi domani a Cagliari con tutta la convinzione necessaria e cogliere la vittoria, indispensabile per continuare a credere nello Scudetto. A complicare la trasferta però ci sono, oltre alle scorie mentali, anche quelle fisiche. Non sono pochi coloro che proveranno a stringere i denti: a partire da Cuadrado, a Arthur passando per Bonucci. Contro un Cagliari che è stato rilanciato dall'arrivo di Semplici in panchina e che ha conquistato sette punti nelle ultime tre giornate.