Tuttosport: "Torino, Belotti non rinnova. Il Milan torna in pressing"

Come scrive Tuttosport, alla fine tocca sempre ad Andrea Belotti salvare il Torino (in testa il presidente e primo responsabile) dalla vergogna della B. La partita sul prolungamento è appena cominciata - peraltro in clamoroso ritardo - ma anche qui, a questo giro, toccherà a lui decidere. Sennonché, ha deciso di farlo con estrema calma. Il fatto di vedere le coppe solo in tv o sullo smartphone ha contribuito a riempire il serbatoio della sua frustrazione, però ha ormai capito che una prospettiva simile, considerando le politiche gestionali di Cairo, è sempre più complicata, se non altamente improbabile. Non sarà solo una questione di soldi, al di là del fatto che per assicurarsi le future prestazioni di Belotti ci sia la fila: con, in pole position ancora e sempre il Milan.

Maldini e Massara pensano al Gallo con sempre maggior convinzione. Ultimamente, il pressing si è intensificato. Ci sono poi Roma (per il dopo Dzeko), Inter, Fiorentina, più alcuni club prestigiosi della Premier e della Liga alla finestra. L'unica certezza per ora è che il suo contratto scadrà nel giugno 2022. Tra un anno, Belotti sarebbe libero di firmare con chi crede: se nel frattempo Cairo non lo avrà convinto, oppure già ceduto, il suo preziosissimo cartellino andrà irrimediabilmente verso il parametro zero. Dirottare su di lui anche le responsabilità del mancato rinnovo - cosa che Cairo e Vagnati hanno cominciato a fare con dichiarazioni francamente inopportune - sarebbe davvero troppo.