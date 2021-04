Ieri l'assemblea di Lega, Corriere dello Sport: "Dal Pino a muso duro"

vedi letture

"Non mi faccio intimidire e non accetto lezioni da chi agisce per interessi individuali". Queste le parole che l'edizione odierna del Corriere dello Sport attribuisce al presidente della Lega Serie A Dal Pino, che nell'assemblea di ieri avrebbe replicato ai sette club che lo avevano sfiduciato, puntando poi il dito verso Inter e Juventus. La sua - sottolinea il quotidiano - è stata una dimostrazione di forza, con la quale ha ribadito come da parte sua non ci sia alcuna intenzione di dare le dimissioni.