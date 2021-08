Il City tenta Ronaldo. Tuttosport: "Juve disposta ad ascoltare, piace Gabriel Jesus"

Non è un mistero che il Paris Saint-Germain fosse la destinazione preferita di Cristiano Ronaldo prima dell'inserimento del Manchester City. E, anche alla luce del forte interesse del Real Madrid per Mbappé, conviene tenere le antenne drizzate sull'asse CR7-Parigi. Negli ultimi giorni, però, anche i Citizens sembrano essersi iscritti alla corsa: vedendo restringersi sempre più i margini di manovra con il Tottenham per Kane - si legge oggi su Tuttosport -, non è escluso che nelle prossime ore gli inglesi possano presentare un'offerta concreta per il portoghese. La Juve, dal canto suo, è disposta ad ascoltare: piace molto Gabriel Jesus, ma Cherubini sta vagliando anche altri nomi. Difficile che uno di questi sia Mauro Icardi: l'argentino per primo - scrive il quotidiano - non vuole cambiare aria.