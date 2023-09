Il futuro di Zaccagni è un rebus. Il Corriere dello Sport: "Dallo strappo alla voglia di rinnovo"

Tiene banco il futuro di Mattia Zaccagni in casa Lazio, dopo le parole di ieri dell'agente del ragazzo, Mario Giuffredi, che proprio ai nostri microfoni si era esposto in maniera chiara, parlando della trattativa con il presidente Claudio Lotito: “Ho parlato per otto mesi con Lotito: prima c’era il mercato di gennaio, poi la Pasqua, poi gli obiettivi da raggiungere in campionato e quindi la qualificazione in Champions, poi la politica, poi il mercato estivo. Ci ho messo tutta la buona volontà per chiudere l’accordo il prima possibile visto che era un desiderio di Mattia legarsi a lungo alla Lazio. Da questo momento non sarà più un problema mio. Evidentemente Lotito ha altre priorità. Io non prego nessuno, tranne che in chiesa. Il rinnovo deve essere un piacere reciproco", le sue parole.

Poi la correzione del tiro e l'apertura al rinnovo. Ma la verità è che da mesi tra le parti non ci sono contatti. Dopo il matrimonio dell'esterno biancoceleste, il gap tra domanda e offerta si era assottigliato, con Zaccagni e il suo entourage che chiedevano tre milioni e mezzo per il rinnovo e la Lazio che si era spinta fino ai tre milioni. Poi il silenzio e la fase di stallo. La volontà del giocatore e dell'agente è di proseguire insieme ai biancocelesti e nei prossimi giorni, dopo la partita di Champions contro l'Atletico Madrid, potrebbe arrivare qualche novità. Ma tutto dipende da Lotito.