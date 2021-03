Il Corriere della Sera in apertura: "Milan a pezzi ma i classe '99 cerca l'impresa"

Questa mattina il titolo d'apertura del Corriere della Sera è sul Milan: "Squadra a pezzi ma i ragazzi del '99 cercano l'impresa". Quest'oggi alle 18:55 i rossoneri sfideranno il Manchester United, in trasferta, in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Come scrive il quotidiano, il Diavolo è in emergenza contro i Red Devils, ma i giovani - a cominciare da Gianluigi Donnarumma - cercheranno ugualmente l'impresa.