Il Corriere dello Sport: "El Shaarawy corre per la Roma. E il fratello tratta l'addio alla Cina"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai giallorossi con il titolo seguente: "El Shaarawy corre per la Roma. E il fratello tratta l'addio alla Cina". Non è un mistero che Tiago Pinto stia provando a riportare il Faraone nella Capitale. Il fratello Manuel intanto è in Cina e sta provando a trattare la rescissione del contratto con lo Shangai Shenhua. El Shaarawy da dicembre si è affidato a un personal trainer e allenatore che lo sta seguendo ogni giorno in questa sua sfida per torna al top sui campi italiani.