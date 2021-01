Il Corriere dello Sport: "La Roma perde la testa e le faccia. I dubbi di Friedkin aumentano"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al suo interno ai giallorossi con questo titolo: "La Roma perde la testa e le faccia. I dubbi di Friedkin aumentano". Due espulsioni la riducono in 9 e, dopo il disastro derby, la Roma crolla anche in Coppa Italia al cospetto dello Spezia. L'eliminazione sarebbe arrivata anche a tavolino perché Fonseca ha, oltre che sbagliato la formazione, fatto un cambio in più di quelli consentiti. Per lui è calata la notte e negli ultimi giorni la sua posizione è precipitata e rischia l'esonero. I dubbi di Friedkin aumentano.