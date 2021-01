Il Corriere di Bergamo: "Il Papu dice no anche agli USA. L'Inter resta la meta preferita"

Il Cincinnati insiste per Alejandro Gomez: secondo il Corriere di Bergamo c'è un'offerta da 7 milioni più bonus per i Pecassi, più un triennale a cifre importante per il calciatore. Come già successo con l'Al Hilal, però, il Papu non vuole prendere in considerazione la proposta, preferendo rimanere in Serie A. La Fiorentina ha appena acquistato Kokorin dallo Spartak Mosca ma non è da escludere un ultimo tentativo, il Torino lavora a fari spenti. La destinazione preferita è l'Inter, mentre il Monza ci prova, pur sapendo che è un'impresa disperata.