Il CorSport e il discorso di Zhang: "Scritta una pagina indelebile di storia dell'Inter"

Nel corso dei festeggiamenti di ieri ad Appiano per la conquista del diciannovesimo Scudetto - riferisce oggi il Corriere dello Sport - ha preso la parola anche Steven Zhang, visibilmente commosso: "Prima di tutto - ha detto - voglio congratularmi con voi per quello che avete fatto. È stato qualcosa di bellissimo, fantastico, da non credere. Avete realizzato un sogno, scrivendo un'indelebile pagina di storia dell'Inter in un'annata complicata a causa del Covid e della pandemia". Il presidente nerazzurro, felice come nessuno lo aveva mai visto, ha poi concluso: "Ora festeggiamo e godiamoci questo mese. Forza Inter".