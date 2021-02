Il QS: "Juve, il riscatto può arrivare subito. Batti un colpo in Champions"

"Juve, il riscatto può arrivare subito. Batti un colpo in Champions", titola stamane il QS. Dopo un mese la Juventus è tornata a perdere una partita, era capitato a San Siro contro l'Inter, è successo sabato a Napoli. Ma c'è subito l'occasione per voltare pagina: il 20 gennaio ci fu la Supercoppa, domani l'andata degli ottavi di Champions League con il Porto. Urna che è stata più che benevola, consegnando ai bianconeri la squadra di Conceicao. L'ultimo allenamento sarà decisivo per Dybala e Ramsey: ieri hanno lavorato in parte con il gruppo, oggi la decisione definitiva.