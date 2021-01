Il QS: "L'Inter non ha pace. Zhang pronto a vendere sul più bello"

Il QS in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri con il titolo seguente: "L'Inter non ha pace. Zhang pronto a vendere sul più bello". La squadra di Conte purtroppo non riesce a godersi nemmeno le gioie e così la vittoria sull'avversario di sempre, la Juventus, passa in secondo piano. Il futuro è roseo a livello tecnico, ma è nebuloso a livello societario perché mancano liquidi. Scenario che favorisce chi può investire come Bc Partners, impegnata da tempo nella due diligence dell'Inter, con un'operazione che richiede tempo, ma che si chiuderà probabilmente con un'offerta per la maggioranza delle quote. Quel che è certo è che un'Inter così deve puntare a vincere. Con Suning o con chi verrà dopo.