Il QS: "Non allena ma va di moda. Anche il Real Madrid vuole Allegri"

"Non allena ma va di moda. Anche il Real Madrid vuole Allegri", questo uno dei titoli in prima pagina dell'edizione odierna del QS. I blancos non sono in un buon momento di forma, la panchina di Zinedine Zidane è in bilico: l'ex tecnico della Juventus piace anche in Liga e potrebbe essere una soluzione concreta in caso di addio di Zizou.