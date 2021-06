Il rebus del trequartista. Corriere dello Sport: "Calhanoglu via dal Milan, tutto su De Paul"

"Calhanoglu via dal Milan, tutto su De Paul", titola stamane il Corriere dello Sport. E' una trequarti bollente quella rossonera, ma il Milan non vuole dilatare troppo i tempi. Il Milan ha messo sul piatto un biennale da 4 milioni per Giroud, ma ha dato tempo all'attaccante fino all'inizio dell'Europeo. E sullo sfondo resta sempre Rodrigo De Paul: 40 milioni l'etichetta messagli dall'Udinese. L'Atletico Madrid sta provando ad ammorbidire questa richiesta, ma 20 milioni più Nehuen Perez non convince in Friuli.

Il Milan potrebbe mettere sul piatto Hauge e ridare a De Paul la possibilità di giocare la Champions: e con Calhanoglu in scadenza l'obiettivo diventa forte sul taccuino rossonero. Il turco potrebbe uscire a parametro zero come Donnarumma: un altro addio doloroso, soprattutto per le casse del club. Calhanoglu ha già dichiarato di voler cambiare aria e se non si inserirà la Juventus per lui ci sarà un ricco futuro in Qatar.