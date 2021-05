Immobile alla Piola. Il Messaggero: "Lazio, la Champions è più vicina"

Il Messaggero esalta la Lazio, ma soprattutto Ciro Immobile che raggiunge Silvio Piola con i 149 gol in maglia biancoceleste grazie al rigore nel 4-3 al Genoa. Senza i suoi gol la squadra di Inzaghi aveva faticato, ma ieri al festival della rete hanno partecipato anche Correa con una doppietta e Luis Alberto. Il recupero contro il Torino sarà fondamentale per capire le chance di qualificazione in Champions League. Sarà obbligatorio vincerle tutte e sperare in qualche passo falso, ma la giornata di ieri ha dimostrato che niente è impossibile. Anzi.