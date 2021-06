In Serie B inizia il valzer delle panchine: Aglietti alla Reggina, Baroni al Lecce. Le aperture

Nella Serie B che sta per nascere, in attesa di conoscere l'ultima promossa dalla Serie C, iniziano i primi movimenti sulle panchine.

Dopo l'accordo tra Giovanni Stroppa e il Monza, ieri è stata la giornata di Lecce e Reggina, con la truppa salentina che ha ufficializzato Marco Baroni e i calabresi che, per rimpiazzare il vuoto lasciato dal mister, hanno chiamato Alfredo Aglietti, reduce dall'esperienza con il ChievoVerona (che dovrà ora scegliere il tecnico).

In merito a questo valzer, ecco La Gazzetta dello Sport: "Baroni va al Lecce. Aglietti: è Reggina". Che aggiunge: "Sono ufficiali altre due panchine in B. Marco Baroni è il nuovo allenatore del Lecce: ha firmato per un anno con opzione sul secondo; ex difensore del Lecce di Mazzone dal 1987 al 1989, avrà nello staff il vice Del Rosso. Al suo posto la Reggina ha ufficializzato l’arrivo di Alfredo Aglietti, che ha firmato un biennale e sarà presentato venerdì: l’ex Chievo aveva invece giocato nella Reggina 25 anni fa prima di essere ceduto al Napoli".

"Baroni e il Lecce con l’usato sicuro", questo invece il Corriere dello Sport, che ha poi proseguito: "Dopo lo stillicidio di indiscrezioni è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale da parte del Lecce: sarà Marco Baroni a raccogliere l’eredità di Eugenio Corini sulla panchina giallorossa. L’ufficio stampa della società ha infatti comunicato ieri mattina che «la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Marco Baroni. Il tecnico ha sottoscritto un contratto di un anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022/23. Formano lo staff tecnico a disposizione di Baroni l’allenatore in seconda Fabrizio Del Rosso, i preparatori atletici Giovanni De Luca, Federico Di Dio, Andrea Petruolo ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli». Oltre ai nuovi, sono quindi confermati nello staff il preparatore atletico De Luca e lo ‘storico’ preparatore dei portieri Sassanelli".

"È ufficiale. Reggina e Aglietti di nuovo insieme" per quando invece riguarda la formazione calabrese. "Un quarto di secolo fa bomber amaranto; adesso e almeno per i prossimi due anni, allenatore. Un ritorno nella città dello stretto salutato con grande entusiasmo dai reggini. Come promesso da Massimo Taibi, il lunedì di fine maggio ha portato la soluzione per la panchina. Il ds dopo aver definito ogni dettaglio con Aglietti, ha ufficializzato l’accordo con il 50enne tecnico di San Giovanni Valdarno. Ieri mattina, negli uffici della GM del patron Gallo a Roma, la firma sul biennale proposto dalla società e sottoscritto dal tecnico", la chiosa.

Chiude Tuttosport: "Lecce a Baroni. Aglietti: 2 anni con la Reggina". Nel dettaglio: "Al Lecce approda Marco Baroni che firma per un anno con opzione per il rinnovo, il club pugliese non s’è impegnato ulteriormente, è già egato per altri due anni al suo predecessore, l’esonerato Eugenio Corini. «Una terra che ho vissuto, una maglia che ho indossato, ci sono colori che resistono indissolubili nel tempo. Le sfide si scrivono sempre INSIEME», scrive Baroni su Instagram, per lui è una grande l’occasione, dopo una super annata alla Reggina, playoff sfiorati dopo averla presa in zona playout. E a Reggio Calabria approda al suo posto Alfredo Aglietti che si lega alla Reggina fino al 2023. Grande entusiasmo per lui: sullo Stretto, Aglietti, un quarto di secolo fa, divenne un bomber, portando il club in B, prima di essere ceduto al Napoli".