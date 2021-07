Infortunio al tendine d'Achille per Spinazzola, Il Mattino in prima pagina: "Tutti per Spina"

Assenza pesante per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri dovranno fare a meno di Leonardo Spinazzola, infortunatosi nel match contro il Belgio. L'esterno della Roma ha riportato una lesione al tendine d'Achille e nella giornata di ieri ha fatto ritorno nella capitale per essere operato. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Tutti per Spina"