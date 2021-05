Inter, addio Conte. Il CorSera: "Come Mourinho, la festa appena cominciata è già finita"

vedi letture

Inter, addio Conte. Come Mourinho, la festa appena cominciata è già finita" scrive il Corriere della Sera oggi in edicola. La rottura era nell'aria da giorni, con la svolta che sarebbe arrivata nella giornata di sabato, dopo l'incontro tra Conte e la dirigenza. L'Inter ora proverà il tutto per tutto per Allegri anche se bisogna sempre tenere presente la situazione finanziaria, appesantita, nonostante il prestito da 275 milioni di Oaktree. E intanto Conte saluta, con un addio che ricorda molto quello di Mourinho nel 2010.