Inter, festa tra lacrime e inviti. Corriere della Sera: "Oggi incontro Conte-Zhang"

E' anche il momento dell'Inter oggi. Il Corriere della Sera gli dedica uno spazio al suo interno. Il 5-1 contro l'Udinese è perfetto per regalarsi una doppia festa con il titolo di campioni d'Italia in bacheca e il bagno di folla da una delle due torri con il popolo giù nel piazzale di San Siro a rendere omaggio ai nerazzurri. Ci sono tante belle storie come il pianto di Lukaku e Handanovic che diventa il portiere con più presenze nella storia del club. La gioia del tecnico, di Marotta e di Zhang è tanta, ma adesso bisogna avere un progetto top per mantenere Conte ed oggi inizia il futuro con le due parti che ad oggi non sono per niente vicini. Non sarà facile convincerlo a restare.