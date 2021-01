Inter, lunga attesa per Eriksen. Gazzetta: "Sondaggi da Ajax e Wolverhampton"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter e a Christian Eriksen con il titolo seguente: "Sondaggi da Ajax e Wolverhampton". La proprietà ha negato qualsiasi tipo di investimento, ma Ausilio e Marotta cercheranno di fare di necessità virtù e proveranno a concretizzare, anche sul fronte attaccante, tutte operazioni a costo zero o con profili low cost. Il costoso Eriksen c'è necessità che vada a giocare da qualche parte alleggerendo il club di uno stipendio da 7,5 milioni di euro, ma al momento in apparenza tutto tace, a parte qualche sondaggio di Ajax e Wolverhampton con l'entourage del danese.