Inter, priorità agli esterni. Tuttosport: "Da Dumfries a Zappacosta: i nomi per Inzaghi"

Il calciomercato dell'Inter è partito con una cessione eccellente, quella di Hakimi al PSG. Ora non dovrebbero più esserci cessioni importanti ma acquisti. La priorità, per bocca dello stesso Simone Inzaghi, è sugli esterni. Tuttosport in edicola stamani fa il punto della situazione: "Da Dumfries a Zappacosta: i nomi per Inzaghi". Diversi i nomi sul taccuino del ds Piero Ausilio: nel mirino ci sono Dumfries del PSV, Bellerin dell'Arsenal e Zappacosta del Chelsea per quel che riguarda la fascia destra. Per la fascia mancina si guarda sempre in Premier League: occhi sui due laterali mancini del Chelsea Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, occhio anche all'olandese Van Aanholt.