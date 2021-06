Italia più forte di tutto. Il Messaggero: "Azzurri con l'Austria, Mancini suona la carica"

"Azzurri con l'Austria, Mancini suona la carica", titola stamane Il Messaggero. "Giocare a Wembley deve essere un piacere", lo spirito dell'Italia è nella frase di Roberto Mancini che chiama in causa il mitico teatro inglese. Insiste sul calcio propositivo: la chance è presentarlo sul palcoscenico ideale. Wembley è sold out, per quello che permette la pandemia: meno di 22mila tifosi, 1200 azzurri. Verratti sembra davanti a Locatelli per fare il secondo play accanto a Jorginho e garantire libertà a Barella. Chiellini è invece una tentazione, ma difficile che si rischi. L'Italia non prende gol da più di dieci partite, 1055 minuti.