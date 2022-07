Jacobelli sul CorSport: "Dybala non fa ombra alla Lazio: con lui derby più avvincenti"

"Dybala non fa ombra alla nuova Lazio", sostiene dalle colonne del Corriere dello Sport Xavier Jacobelli, che sottolinea come "un campione del calibro dell’argentino" rappresenti "un grande valore aggiunto della Serie A e non soltanto della Roma". Anche per i tifosi biancocelesti, dunque, è presumibile che i derby "risulteranno ancora più avvincenti, più appassionanti, più spettacolari". Più in generale, chiosa il noto giornalista, la presenza della Joya "garantirà maggiore risonanza mediatica al calcio capitolino e alle sue sfide, maggiore interesse, maggiori incassi ai derby, conferendo agli stessi un ulteriore prestigio".