Juve, c'è l'Atalanta macchina da gol. La Stampa: "Serve ritrovare solidità in difesa"

La Stampa dedica uno spazio alla Juventus a cui serve necessariamente ritrovare solidità in difesa. La statistica recita 27 gol subiti con la miglior difesa insieme all'Inter del torneo, ma in realtà la situazione è ben diversa visto che rappresenta il peggior score degli ultimi dieci anni con l'ultimo periodo che ha fatto aggravare ancora di più le cose. Dal 2 marzo non c'è un clean sheet e ci sono state ben 7 gare con almeno un gol subito. Troppe per sfidare l'Atalanta.