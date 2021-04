Juve compatta ma deve vincere. Tuttosport: "Svolta o provvedimenti, Allegri è pronto"

Come scrive Tuttosport, Juventus-Napoli permetterà alle due squadre di mettersi in pari a livello di calendario e lanciarsi in un mini-torneo: nove partite e quattro squadre (Milan, Atalanta, Napoli e Juve) per i tre posti Champions alle spalle dell'Inter. Per quanto riguarda i bianconeri, ufficialmente non, prima e dopo il derby, il presidente Agnelli e i dirigenti hanno fatto quadrato attorno a Pirlo, ma se dovesse arrivare un ko col Napoli il rischio sarebbe quello di trovarsi a inseguire un posto in Champions confidando anche in passi falsi altrui e favorendo nuovi ragionamenti: non è scontato che Agnelli cambi idea ma nel calcio tutto è possibile, il che potrebbe voler dire Allegri bis...