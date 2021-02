Juventus, adesso la rosa fa la differenza. Tuttosport: "29 formazioni diverse in 29 partite"

Juventus, adesso la rosa fa la differenza, scrive Tuttosport oggi in edicola. "29 formazioni diverse in 29 partite" per il tecnico bianconero Andrea Pirlo. La Juve ha la rosa più profonda della A, non è un mistero. Un risvolto prezioso in senso assoluto, ma ancor di più in una stagione compressa dall'emergenza sanitaria come quella in corso: soltanto nell'ultimo mese, tra tutte le competizioni, i bianconeri hanno disputato 10 partite ufficiali, giocando in pratica ogni 3 giorni. Nel quarto di finale 'morbido' con la SPAL, formazione di B, Pirlo si è concesso un ampio turnover con ben 10 cambi rispetto all'impegno precedente e a quello successivo, con tanti giovani in campo, il ritornello non è cambiato nemmeno la settimana successiva: tra la partita di campionato con la Sampdoria e la sfida all'Inter in Coppa Italia, infatti, la formazione titolare è mutata per 7/11. E oggi con la Roma potrebbe accadere qualcosa di simile.. Una soluzione possibile grazie alla profondità della rosa, senza trascurare il valore della Juventus U23, la seconda squadra bianconera, e senza dimenticare il lavoro svolto da Pirlo nei primi mesi alla Juve. La vittoria contro l'Inter a San Siro in Coppa Italia ha certificato come la squadra abbia assorbito movimenti e concetti, esaltando anziché snaturare la propria identità al variare dei protagonisti in campo. Pirlo ha concesso ampio minutaggio a un numero decisamente importante di uomini: dei 31 finora impiegati, sono 25 quelli che hanno disputato almeno una partita da titolari soltanto nel frenetico mese di gennaio. Rotazione che, in realtà, è risultata evidente fin dai primi passi in autunno, dal momento che su 29 gare stagionali sono stati al momento disegnate 29 formazioni differenti.