Juventus, già trovata l'intesa con Paredes. CorSera: “Ora il giocatore aspetta solo un cenno”

Il Corriere della Sera si sofferma su Leandro Paredes per il centrocampo della Juventus. Il giocatore è in uscita dal PSG e c’è già un principio di accordo coi bianconeri. Il classe ’94, che tra l’altro è legatissimo agli argentini che la Juve ha in rosa, aspetta solo un cenno per trasferirsi a Torino.