Kulusevski il jolly di Pirlo. Tuttosport: "Contro il Napoli lo svedese si esalta"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno a Dejan Kulusevski con il titolo seguente: "Contro il Napoli lo svedese si esalta". Anno scorso al Parma segnò sia all'andata dopo una sgroppata che al ritorno procurandosi e segnando un rigore pesante allo scadere. Un vero e proprio incubo per Gattuso, sconfitto all'esordio, e Koulibaly che fu colpevole in entrambe le occasioni. Il classe 2000 è un jolly che può giocare dall'inizio come a gara in corso, da esterno e come attaccante, dove però pare più a suo agio. Stasera tutte le soluzioni sono possibili.