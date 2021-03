L'agente Bozzo a Tuttosport: "Ronaldo resterà in bianconero. Juventus, prendi Locatelli"

"Penso che Cristiano rimarrà alla Juventus anche il prossimo anno, come da contratto". Parola di Beppe Bozzo: il noto agente, interpellato sulla questione dai colleghi di Tuttosport, ha formulato la sua previsione sul futuro a breve termine del portoghese. "CR7 è un vincente - ha proseguito Bozzo - e come tale penso che resterà in bianconero per provare a rivincere la Champions". Riguardo ai colpi per il futuro, invece, sono i talenti del nostro Paese a farla da padroni: "Penso a un italiano giovane come Scamacca. Il centrocampista? Locatelli tutta la vita. Il giocatore del Sassuolo conosce la Serie A, ha la maturità del campione".