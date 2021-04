L'apertura de Il Romanista: "Una pezza di Cristante"

"Una pezza di Cristante". Questo il titolo di apertura in prima pagina de Il Romanista nell'edizione odierna. Giallorossi bene 25' poi l'Atalanta segna e domina, ma non chiude la partita. Dopo il rosso a Gosens la Roma la pareggia con un tiro del centrocampista e sfiora la vittoria. La squadra di Fonseca ha avuto il merito di non staccarsi dalla partita e di crederci. L'augurio del quotidiano è che sia un punto sulle recenti prestazioni e un punto di svolta verso Old Trafford.