L'apertura de L'Equipe dopo il 4-2 del PSG al Lione: "La vita in rosa"

"La vita in rosa". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo il 4-2 del PSG sul Lione. Grazie alla sconfitta a sorpresa del Lille contro il Nimes, i parigini hanno ripreso il controllo del campionato dopo un successo convincente a Lione. Kylian Mbappé ha segnato un'altra doppietta per raggiungere i 100 gol in Ligue 1.