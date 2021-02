L'apertura de L'Equipe su Kylian Mbappé e il suo futuro al PSG: "Non lasciarli"

vedi letture

"Non lasciarli". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe su Kylian Mbappé. Eccezionale durante la vittoria dei parigini sul prato del Camp Nou contro il Barcellona per 4-1, il giovane fuoriclasse non ha ancora prolungato il suo contratto con il PSG. Ma il 22enne potrebbe farlo presto.