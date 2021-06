L'apertura de L'Equipe sulla Francia: "Come nel 2018"

"Come nel 2018". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe sulla Francia. Forti in difesa e opportunisti in attacco, i campioni del mondo in carica hanno iniziato alla perfezione il loro Europeo vincendo per 1-0 contro la Germania: decisivo l'autogol di Hummels.