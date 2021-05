L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Brivido Milan"

vedi letture

"Brivido Milan". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Solo 0-0 con il Cagliari salvo, ora deve battere l'Atalanta per andare in Champions: la Juventus è pronta al sorpasso. Saranno decisivi gli ultimi 90 minuti con i rossoneri a Bergamo e i bianconeri a Bologna. Pioli: "Se non passiamo sarà una delusione, non un fallimento".

Napoli - C'è spazio anche per i partenopei nella parte centrale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "E' quasi fatta. Resta l'ostacolo Verona". Un gol di Insigne sulla ribattuta del rigore da lui sbagliato ed un autogol di Venuti propiziato da un tiro di Zielinski bastano per superare una Fiorentina comunque non arrendevole. La Champions League è davvero vicina.

Inter - Anche i nerazzurri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Rinnovo Lautaro, via al dialogo. Conte avvisa: è una priorità". I campioni d'Italia provano a trattenere il Toro dopo che anche il tecnico ha manifestato totale gradimento ad una permanenza dell'argentino che, anzi, è sicuramente uno degli obiettivi primari in casa nerazzurra.