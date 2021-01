L'apertura de La Gazzetta dello Sport dopo il 2-1 dell'Inter sul Milan: "Il match del secolo"

"Il match del secolo". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Inter-Milan nell'edizione odierna. La rissa tra Ibrahimovic e Lukaku ha scatenato un dibattito mondiale. Lo svedese si difende: "Nel mio mondo non esiste razzismo". Polemiche sulla sua presenza a Sanremo. Squalifiche leggere, ma la Procura aprirà un'inchiesta. Fra tre settimane sarà ancora derby.

Juventus - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano di questa mattina per i bianconeri con il titolo seguente: "Pirlo riecco l'Inter". SPAL ko 4-0 grazie ai gol di Morata su rigore, Frabotta, Kulusevski e Chiesa: semifinale, andata a Milano. Madama si fa in 4 e schianta i ferraresi. Il 2 e il 9 febbraio la rivincita con Conte che è riuscito a prevalere nella gara valida per il campionato.

Atalanta - C'è spazio anche per i bergamaschi nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Dea da 10". Altra prova incredibile e 3-2 in rimonta per la squadra di Gasperini. I nerazzurri sono infiniti e passano pure in inferiorità numerica. Eliminata la Lazio di Simone Inzaghi a cui resta il rammarico di non aver trovato il pari.

Napoli - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina ai partenopei con il titolo seguente: "De Laurentiis twitta: 'Fiducia a Gattuso'". Chiarimento in città prima della sfida di questa sera alle 21:00 contro lo Spezia che in campionato ha già battuto la squadra azzurra per 2-1 in una gara rocambolesca al Maradona.

Edin Dzeko - "Tensione Roma. Il bomber resta fuori (e in vendita)". Questo il titolo che il giornale dedica ai giallorossi nel taglio basso della prima pagina. Il bosniaco ha chiesto di poter essere reintegrato in gruppo, ma il tecnico gli ha negato il permesso. Potrebbe rimanere fino al termine della stagione in corso, ma da separato in casa.

Luis Suarez - Infine il quotidiano apre una parentesi nel taglio basso della prima pagina anche sul Pistolero con il titolo seguente: "Con l'Atletico stavolta ha passato un esame vero". Dopo le polemiche in estate, l'uruguaiano a suon di gol e prestazioni convincenti ha conquistato la fiducia di Simeone e sta portando i Colchoneros verso il sogno di poter vincere la Liga.