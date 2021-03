L'apertura de La Gazzetta dello Sport dopo l'eliminazione dei bianconeri: "Buio Juve"

"Buio Juve". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui bianconeri. Un altro disastro in Champions League per il club di Agnelli che esce di nuovo agli ottavi. Chiesa non basta, Cristiano Ronaldo delude: il Porto resta in 10, la squadra di Pirlo vince 3-2 ma va fuori. E il futuro è pieno di incognite. Intanto Haaland formato super fa doppietta e non si ferma mai: 2-2 con il Siviglia e quarti per il Borussia Dortmund.

Inter - C'è spazio quest'oggi per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "L'evoluzione della specie". Resistenza, ripartenze e valori: torna il DNA del club. Herrera, Trapattoni, Mourinho: Conte e il mito di Fort Inter che ha costruito le sue fortune con un modo di giocare simile per certi versi a quello attuale.

Milan - Anche i rossoneri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente: "Top Gigio, l'asso di coppa è la carta in più del Milan". Europa League, la squadra di Pioli domani a Manchester sfiderà lo United in una partita che evoca bei ricordi e tempi più gloriosi ai tifosi del club. Il portiere può essere decisivo.