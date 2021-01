L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Il Milan Var"

"Il Milan Var". E' con questo gioco di parole che La Gazzetta dello Sport titolo in prima pagina in merito alla vittoria del Milan contro il Torino, furioso con Maresca perché al monitor cambia due volte idea, come si legge. I rossoneri consolidano il primato e volano a +4 sull'Inter.

Il big match. Alle 12:30 è in programma il big match tra Roma e Inter, una sfida d'alta in classifica in questa stagione. "Pranzo di Gala", titola di spalla La Gazzetta dello Sport che si sofferma sui vari temi della partita: "I salti di Dzeko, il peso di Lukaku. Fonseca-Conte, il gioco si fa dura". In caso di successo dei giallorossi, ci sarebbe anche l'aggancio in classifica.