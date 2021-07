L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Noi siamo l'Italia"

"Noi siamo l'Italia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Assalto a un posto tra le prime quattro d'Europa. Mancini: "Divertiamoci, segnando un gol in più". La notte dei ballottaggi: Chiellini e Chiesa favoriti, Martinez vuole De Bruyne a ogni costo, dura per Hazard. Pericolo Lukaku, per fermarlo serve non farlo girare. Cosa al biglietto per gli Azzurri a Monaco, saremo in 10.000.

Europei - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per la competizione in atto con il titolo seguente: "La Svizzera prepara un'altra sorpresa, la Spagna è avvisata". Dopo aver battuto i campioni del mondo, gli elvetici non vogliono più fermarsi e puntano a La Roja che, dal canto suo, vede la semifinale ad un passo essendo favorita.

Juventus - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio per i bianconeri con questo titolo: "CR7 con Dybala". Agnelli apre la nuova era e tende la mano a Ceferin, presidente UEFA: "Ha la mia stima". E poi chiarisce quello che sarà il futuro dei calciatori del suo club: "La Juventus non ha segnali di addio". Messaggio importante soprattutto in ottica Ronaldo.