L'apertura de La Gazzetta dello Sport, parla Eriksen: "Inter, è solo l'inizio"

vedi letture

"Inter, è solo l'inizio". Queste le parole in apertura in prima pagina di Christian Eriksen a La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il danese è scatenato: "Vogliamo costruire un ciclo. E Conte ti fa vincere. Prima non capivo il tecnico, poi ho imparato il suo calcio organizzatissimo. Ora sì che sono felice. E diventerò un vero milanese". Nel frattempo Zhang vara l'austerity. Affari solo a basso costo. Idea Milenkovic.

Alessandro Florenzi - C'è spazio in prima pagina nella parte sotto al titolo principale per un'intervista al terzino del PSG in prestito dai giallorossi che spende parole al miele per il nuovo tecnico della Roma: "Mou è ossigeno. Spero nello scudetto". Intanto niente miracoli: Fonseca esce a testa alta battendo 3-2 il Manchester United che troverà il Villarreal in finale (Arsenal eliminata).

Juventus-Milan - Il quotidiano dedica uno spazio al big match del weekend nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Bianconeri contro rossoneri a tuttocampo. Ecco i duelli scaccia fantasmi". Domenica la sfida che vale un pezzo importantissimo di qualificazione alla prossima Champions League.