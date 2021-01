L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic ed il Milan: "Riecco il re"

"Riecco il re". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Zlatan Ibrahimovic ed il Milan. Lo svedese realizza una doppietta e stende il Cagliari riportando la sua squadra a +3 sull'Inter. A Pioli basta un punto con l'Atalanta per essere campione d'inverno. Mandzukic avrà la 9 e potrebbe giocare il 26 nel derby di Coppa Italia. Intanto l'attuale leader rossonero assicura: "Con lui saremo ancora più cattivi".

Inter - Ampio spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Barella d'Italia". Da Gigi Riva fino a Mancini tutti incoronano il soldato di Conte: "Sarà l'Eurostar". Svolta Inter Milano, il nuovo logo divide i tifosi. E il socio degli Zhang a questo punto può davvero uscire di scena.

Juventus - C'è spazio anche per i bianconeri in edicola questa mattina nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Pirlo super rischio". La Vecchia Signora domani sfida il Napoli in Supercoppa Italiana: il tecnico è alle prese con un centrocampo in affanno ed è arrivato al momento di rifarsi dopo il brutto ko subito contro l'Inter a San Siro.

Roma - Anche i giallorossi trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Provano a dimenticare contro lo Spezia l'incubo Lazio". Ottavi di finale di Coppa Italia che diventano decisivi per la squadra di Fonseca chiamata al riscatto dopo l'incredibile debacle nel derby di venerdì scorso con i biancocelesti.

Torino - "Nicola dà il via all'operazione risalita". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio alto della prima pagina ai granata. Esonerato Giampaolo, firma il nuovo tecnico che anno scorso riuscì a prendere il Genoa in corsa e a portarlo fino alla salvezza compiendo un'autentica impresa. Ora serve ripetersi anche con il club di Cairo.

Lionel Messi - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina al fuoriclasse argentino con il titolo seguente: "Caccia aperta. Il PSG: 'Noi ci siamo'". La Pulce è in scadenza con il Barcellona e i top club europei stanno già pensando di ingaggiarlo. Dopo il Manchester City di Guardiola si fa avanti Leonardo.